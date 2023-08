Zmagovalka šova jezna kot ris: prišlo je do zlorab, bodite previdni

Grozljive poplave so zajele Slovenijo in marsikdo je ostal brez vsega. V poplavah je nekaj škode utrpel tudi brat zmagovalke kuharskega šova Masterchef Sare Rutar in tudi sama se je angažirala v pomoči ljudem. Pri tem pa je naletela na žalostno odkritje, da se ljudje okoriščajo v času, ko so nekateri ostali brez vsega. Čeprav je bil njen bratu žrtev poplav, je našel nekaj stvari, ki jih je podaril tistim v stiski.

»Javljajo se ljudje pod lažnimi profili, ki jih poplava ni prizadela, pridejo po stvari in jih potem prodajajo na Bolhi. To se je zgodilo tudi mojemu bratu, ki je bil del poplave, vendar so uspeli narediti eno tako bariero, da voda ni vdirala v hišo oziroma klet. Vseeno pa sta se odločila, da bosta podarila nekaj stvari.« Gospod, ki se je javil, da potrebuje te svari jih je prišel iskat in isti dan dal na spletni portal v prodajo.

FOTO: Instagram

»To ni nič drugega kot goljufija,« je še dejala, za katero pa nimamo podlage, da bi jo prijavili. Kot je še povedala, se tovrstne prevare dogajajo vse bolj pogosto, zato je nabolje, da dobro preverite komu in kako pomagate ali pa to storite preko uradnih organizacij.

Če bi želeli pomagati vse informacije najdete tukaj:

Krambergerjev sklad: skupaj pomagajmo prizadetim