Sara Rutar v veselem pričakovanju, usule so se čestitke (VIDEO)

Slavna slovenska kuharica Sara Rutar, ki je tudi zmagovalka tretje sezone MasterChefa Slovenije, je s sledilci delila novico, da sta s soprogom Dejanom v veselem pričakovanju svojega drugega otroka.

Na instagramu je delila posnetek prisrčnega družinskega trenutka in na ta način razkrila, da pričakuje dojenčka, njen prvorojenec dvoletni Gabrijel pa bo postal bratec.

Sara je povedala, da je po objavi posnetka prejela ogromno čestitk. Za njo so sicer naporni dnevni z veliko slabosti, vrtoglavic in slabega občutja, kar občutijo mnoge ženske v prvih mesecih nosečnosti, a je prepričana, da bo tudi to izzvenelo.

Sara Rutar je izjemna kuharica, posledično pa ima veliko dela in naročil za poroke, dogodke in cateringe. Pravi, da je v prvi nosečnosti delala tudi od 12 do 16 ur dnevno, in je z delom pretiravala. V drugi nosečnosti si ne bo dovolila preveč stresa in si želi, da bi v drugo nosečnost zakorakala bolj mirno, zato tudi že zdaj ne sprejema vseh naročil, za kar se je opravičila sledilcem.