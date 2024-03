Zmagovalec Masterchefa postal očka: prvorojencu nadel nevsakdanje ime (FOTO)

Zmagovalec kulinaričnega šova Masterchef (2022) Luka Novak je na družbenem omrežju razveselil z novico, da sta s soprogo Klaro postala starša.

»Občutki, ki jih doživljam ob rojstvu najinega sina Liama Atlasa, so neopisljivi. Ni dovolj besed, da bi lahko izrazil, koliko ljubezni in sreče čutim v tem trenutku. Ob pogledu na to malo bitje, ki je zdaj del najinega življenja, so se izlile solze radosti in hvaležnosti,« je dejal kmalu po rojstvu svojega prvorojenca.

»Vsak trenutek z njim je dragocen spomin, ki bo za vedno ostal v mojem srcu. Zahvaljujem se vsakemu, ki je delil ta čarobni trenutek z nama in posebno zahvalo izrekam tudi moji ljubezni, mamici najinega otroka. Zdaj smo popolna družina, polna ljubezni in neskončnih možnosti.«

Na instagramu je objavil tudi fotografijo s sinčkom.

Mladi kuharski mojster je letos že obrnil nov list v življenju. Ni postal le očka, temveč je v začetku leta postal tudi soprog svoji Klari.