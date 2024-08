Zmagovalec MasterChefa Bruno Šulman najboljši v generaciji

Ljubezen do kuhanja ga je sprva popeljala v sedmo sezono priljubljene oddaje MasterChef Slovenija, v kateri se je iz oddaje v oddajo dokazoval in na koncu visoko v zrak dvignil pokal.

Simpatični mladi kuharski mojster Bruno Šulman se je po osvojeni nagradi v višini 50.000 evrov odpravil na izobraževanje v San Francisco, kjer je delal v prestižni restavraciji, se vrnil in izdal svojo prvo kuharsko knjigo, nato pa se je nekdanji atlet in diplomirani psiholog v začetku leta za šest mesecev preselil v Pariz, kjer je svoje kuharsko znanje nadgrajeval na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu. Šolanje je uspešno zaključil, je sporočil pred kratkim.

Lani je izdal kuharico, s katero želi pokazati, da se vsak lahko nauči kuhati in z vajo napreduje. FOTO: Žiga Intihar

»Dokončal sem vse tri stopnje in se ogromno naučil o francoski kulinariki ter izpilil svoje kuharske tehnike. Cela izkušnja je bila zelo zanimiva in res sem užival, šolanje sem zaključil s posebno pohvalo za najboljšega v generaciji, kar mi ogromno pomeni, čeprav sploh nisem vedel, da se ta nagrada podeljuje, in me je čisto presenetila,« je iskren Bruno, ki je še skrivnostno dodal, da z diplomo njegovega kuharskega »treninga« v Parizu, kjer trenutno potekajo olimpijske igre, še ni konec.

»Ko se bom naučil vsega, česar se tukaj lahko naučim, bi se rad vrnil in se doma lotil kakšnih novih projektov,« je že med šolanjem v francoski prestolnici povedal Bruno, eden najbolj perspektivnih mladih kuharskih mojstrov pri nas. Šolanje na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu sta uspešno zaključila tudi Bine Volčič in Karim Merdjadi, eden od sodnikov oddaje MasterChef Slovenija.