Zmagovalec Kmetije: Nikogar ne obtožujem, to so moje izkušnje (VIDEO)

Da Denis Toplak, zmagovalec Kmetije iz leta 2019, žaluje, ker je odšel njegov najboljši prijatelj, o katerem je velikokrat poročal na družabnih omrežjih, francoski buldog Ria, smo že poročali tukaj.

Vse se je zgodilo zelo hitro in povsem nepričakovano. Na družbenih omrežjih je Denis povedal svoje videnje dogodkov, katerega del povzemamo.

»Še malo in bo mesec dni od tega, odkar Riota ni, vse, kar bom povedal, je na podlagi mojih izkušenj, nikogar ne blatim. Rečeno mi je bilo, glede na to, da sem imel francoskega buldoga, da je gospod Senčar eden najboljših strokovnjakov, zato sem psa peljal k njemu na pregled. Kaj se je zgodilo? 11. januarja sem šel tja prvič, zraven sem imel še Espi, ki je tudi francoski buldog. Gospa pri Senčarju je še komentirala, kakšno čast imajo, da sta pri njih kar dva psa te pasme, bila je prijazna in psa sem cepil. 18. februarja sem ga cepil drugič. Ko sem prvič prišel, so mi rekli, da imam plačani obe cepljenji, a ko sem prišel drugič, sem moral plačati ponovno. Nisem nič komentiral in plačal.

Takrat sem omenil, da ima Ria težave z nosom, z dihanjem, in njegove besede so bile točno takšne. Najprej ga je pobožal, piki mali, in potem rekel, to bomo mi vse uredili, vi pridete sem, on bo zaspal za kakšno urico. Ni me opozoril, da je lahko včasih tudi rizično, če bi vedel, se v kaj takšnega ne bi spustil. Gospod mi je bil všeč, dobil sem termin 9. marec ob osmi uri na tešče. Gospod je rekel, da se samo nosek pri nosnicah malo operira, da bo teden dni mogoče malo bolečin, da bo dobil zaščito okoli, da se ne bo praskal. Vse sem splaniral, da bom po posegu ves čas z njim. Tako ali tako sem bil, edino če sem šel na trening, je bil malo sam.

Kaj se je zgodilo 9. marca? Peljeva se na Ptuj, in ko sem bil na avtocesti, me kliče gospa, ker sem malo zamujal. Prišel sem dvajset minut kasneje. Gospod Senčar mi reče, Denis neke preiskave bomo še naredili, rečem, v redu. In nadaljuje, da bodo poseg naredili jutri. Vparašam, zakaj. In odgovori, da ima še veliko drugih psov za pregledati. A meni bi to spremenilo vse plane in potem so Riu vzeli kri in takoj je dobil pomirjevalo še pred izvidi. Zmerijo mu temperaturo in ga stehtajo. Dobi uspavalo, me še pogleda in se uleže na trebuh. In videl sem, kot da mu gre na bruhanje. Takrat prinese gospa nekaj za podpisati, še danes ne vem, kaj sem podpisal. Potem sem psa dvignil, ga predal gospe in mu še malo obrisal gobček. Potem sem zapustil kliniko, pes pa je že bil v operacijski pred deveto uro.

Devet in sedem minut me kličejo, da je imel zastoj srca. Bil sem v šoku. Vse se je zgodilo v tridesetih minutah. Takoj se vrnem nazaj na kliniko v sobo, kjer sem psa nazadnje videl in ga poljubil. Na mizi je še bila inekcija, ki jo je dobil. Vzel sem jo in jo imam še danes v hladilniku. Potem sem šel v operacijsko in videl psa na mizi. Rekel sem, da bo potrebna obdukcija, in doktor odgovori, ne, ne, ne, to bomo plačali mi, da bomo vedeli, kaj se je zgodilo. Najprej sem pomislil, da je že tako moralo biti, ko pa sem videl sporočila, da se je to dogajalo tudi drugim, in to pri rutinski operaciji, sem začel razmišljati drugače. Rečejo mi, da na tej kliniki še nobeden pes ni umrl, da so naredili rentgen naslednji dan ... Psa sem vzel in ga peljal v Ljubljano na obdukcijo. Na izvide sem čakal skoraj mesec dni. Žal jih ne morem komentirati. Z objavo želim samo pomagati komu drugemu.«

Preberite še: