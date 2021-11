Življenje s slovensko vplivnico je velika avantura

Če nam kdo lahko predstavi vplivnico Katarino Benček, novo in sedmo vražjo damo v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, je to njen srčni izbranec Marko. Z njim si namreč zadnja leta deli skoraj vse svoje trenutke.

Marko pravi, da Katarina zagotovo ni ljubiteljica kritike, zato lahko med njima nastanejo trenja, ker je tudi on zelo direkten. Hkrati pa je krasna ženska, energična, vesela, polna življenja, predvsem pa direktna, je še povedal. Njene najboljše lastnosti so njena prodornost, da nima slabih dni, da vse naredi kljub slabemu počutju. Življenje s Katarino je velika avantura, veliko potujeta in uživata skupaj, oba sta zelo ognjevita, sčasoma sta se naučila sprejemati drug drugega takšna, kakršna sta. Čeprav Katarino pozna vsa Ljubljana, Marka to ne moti.

Od provokacij se distancira, čeprav ni vedno lahko. Katarina pa zase pravi, da ima slabše in boljše dneve, da je lahko muhasta, da pa je predvsem zvesta partnerica. Pri Marku najbolj ceni, da je iskrena duša. Katarina, ki tudi sicer slovi po tem, da je brez dlake na jeziku, je pred leti razburkala sceno s knjigo Lublanska izpoved, v kateri je sočno opisala ljubljansko nočno življenje, svet kriminala, droge, seksa, prevar in ljubezenskih spletk.