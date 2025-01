Že dolgo je nismo videli! Soproga Danila Türka v Škrabčevi domačiji (FOTO)

V skednju Škrabčeve domačije je gostoval nekdanji predsednik, diplomat in poznavalec mednarodnih razmer Danilo Türk. Pogovora se je udeležilo veliko število obiskovalcev, med drugim tudi nekdanji predsednik Milan Kučan, podjetnik Janez Škrabec, profesor Rudi Rizman.

Türka pa je iz prve vrste spremljala tudi njegova sopotnica Barbara Miklič Türk, ki je v javnosti že dolgo nismo videli. Med letoma 2007 in 2012 je bila prva dama Slovenije, v času, ko je bil njen mož Danilo Türk predsednik republike.

Kot prva dama je bila aktivna na področju humanitarnosti, posebej pa je podpirala projekte, ki so se osredotočali na otroke in ranljive skupine. Med njenimi ključnimi prizadevanji so bile dejavnosti povezane z izboljšanjem življenjskih pogojev otrok, kar je vključilo sodelovanje z različnimi organizacijami, kot je UNICEF.

Barbara Miklič Türk je sicer pet let starejša od svojega soproga, ki bo v naslednjem mesecu dopolnil 73. let.