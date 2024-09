Zdenko Domančić: Največje modrosti, ki nam jih je zaupal v intervjujih

Zdi se skoraj neverjetno, da se je človek, kot je bil Zdenko Domančić, ustalil v Sloveniji. Rojen v Zadru leta 1950 je namreč v prvi polovici svojega življenja prepotoval skoraj ves svet in s svojo metodo energetskega zdravljenja vzbujal pozornost tako v Evropi kot v Rusiji, ZDA in na Bližnjem Vzhodu.

»Lahko bi ostal na Stanfordu, lahko bi šel na Ben-Gurion, hoteli so me povsod, kajti potrebujejo me,« nam je zaupal pred leti, ko nam je tudi povedal, zakaj je na koncu za svoje prebivališče izbral Slovenijo, kjer je od ministrstva za zdravje in ministrstva za znanost dobil potrditev svojega dela.

»Slovenski znanstveniki so me dobro spoznali. Vedo, da tistega, kar naredim, ne morejo razumeti, vidijo pa rezultate. Dvajset let sem že v Sloveniji in hvaležen sem skupnosti, v kateri sem živel, da mi je omogočila razširiti krila,« nam je dejal v intervjuju leta 2013.

Pomagal je več kot milijonu ljudi

Domančić je bil velik humanist, ki se je odrekal dobičku. To je vedno znova poudarjal v vseh pogovorih, ki nam jih je namenil. Do njega človek ni prišel z debelo denarnico, ampak lepo po vrsti, saj je zdravil vse, ne glede na to, koliko so imeli pod palcem, ali kakšen je bil njihov status v družbi. Pomagal je več kot milijonu ljudi, k njemu pa so prihajali bolni z vseh koncev sveta. Najraje je zdravil ljudi, nad katerimi je uradna medicina obupala.