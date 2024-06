Z Vilijem Resnikom na fuzbal

V ponedeljek bo Slovenijo znova zatresla navijaška mrzlica, ki nas spremlja vse od odhoda naših reprezentantov na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Slovenski nogometaši so se odlično odrezali in se uvrstili v osmino finala, v katerem se bodo pomerili z močnim nasprotnikom – Portugalsko. Verjamemo, da jim bo tudi tokrat s pomočjo izjemne energije na stadionu in tudi pred malimi zasloni uspelo. V gostilni Košir v Šmartnem pod Šmarno goro ob tej priložnosti pripravljajo ogled tekme, poseben gost pa bo Vili Resnik, ki je leta 2002 v svet poslal nepozabno himno Na fuzbal me pust. Gre za eno najbolj prepoznavnih nogometnih pesmi, ki je nastala po resničnih dogodkih. Nesrečnik, ki v pesmi prepričuje ženo, naj ga pusti na nogometno tekmo ali pa mu da vsaj mir, da se bo športnemu užitku predal pred malim zaslonom, sicer ni Vili, ampak njegov dobri prijatelj. Pevec je letos poskrbel tudi za novo različico skladbe, in sicer je priredba nastala v sodelovanju z Glasbeno šolo Bučar. »Združili smo moči, da bi ustvarili nekaj resnično posebnega – priredbo pesmi, ki bo odmevala na vseh navijaških mestih, v vsakem kotičku Slovenije in bo z vsakim taktom vzbujala ponos ter veselje do ene najpopularnejših športnih iger na svetu,« sta ob tem povedala Simon Bučar in Vili Resnik.