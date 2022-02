Nepotešena Denise: Z nobenim nisem doživela vrhunca

Denise Dame je v šovu Zadruga že pokazala, da je kamere ne motijo in da se brez zadržkov prepušča spolnosti s sotekmovalci. V vroči akciji so jo posneli s Stefanom Mihićem in z Zolo (Lazarjem Čolićem), gledalce pa je zanimalo, kateri se je bolje odrezal. Odgovorila je, da ne more dati ocene od ena do pet, ker pa da je dama, o tem ne razpravlja. Ker se poizvedovanje ni kar tako zlahka končalo, je na koncu le dejala, da nobenkrat ni doživela vrhunca. Na voditeljevo vprašanje, kje je bilo več privlačnosti in strasti, pa je odvrnila, da je to bilo z Zolo. Ni niti izključila možnosti, da bi z njim še kdaj ...