Voditeljica je naznanila, da je to njena zadnja objava iz garderobe na RTV

V torek so v studiu na RTV posneli čisto zadnjo oddajo V petek zvečer. »Za nekaj časa je to zadnji tak selfie iz garderobe,« je ob fotografijo, na kateri v rokah drži velik šopek rož, zapisala voditeljica oddaje Melani Mekicar.

Na svojem profilu na instagramu je objavila še dve fotografiji, ob zadnjo je napisala, da je bilo lepo in da bo vse skupaj pogrešala.

Melania Mekicar FOTO: Instagram

Da se Blaž Švab, Melani Mekicar in priljubljena oddaja V petek zvečer, ki so jo snemali sedem sezon, poslavlja od malih zaslonov, so sporočili pred kratkim. Uradno naj bi jo nehali snemati,, ker ekipa potrebuje premor. Švab naj bi si želel več časa posvetiti ustvarjanju glasbe in družini.

Kljub temu da so mnogi gledalci zelo razočarani, vseeno ostaja upanje, da se oddaja na male zaslone še kdaj vrne. Kot že rečeno, v tem tednu so na RTV posneli zadnjo, na sporedu pa bo tudi praznična, silvestrska.