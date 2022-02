Vlomili so v njihov dom, vse razmetali in pobrali, kar je bilo vrednega: zgodba znanega TV-obraza

Vlomi iz vseh koncev Slovenije redno polnijo policijska poročila. Včeraj je tako na twitterju zaokrožil sledeči zapis: »Prideš domov. V stanovanju je nenavadno hladno. Čutiš hlad. Okno spalnice na stežaj odprto. Omare odprte. Vlom. In rop. Prazničen večer s forenziki.« Iz pritličnega stanovanja so pobrali gotovino in zlatnino, avtorica zapisa pa je še dodala, da se je ob tem odzvala najbolj možno racionalno, saj je bila na takšen scenarij na nek način pripravljena: »Nisem pa se pripravila na prvo noč v stanovanju po vlomu.«

Pod njenim zapisom so se odzvali številni, med njimi tudi znan obraz s TV-zaslonov Alenka Kesar. Z avtorico zapisa je delila zgodbo, ki je pred leti doletela njih: »Pred 6 leti sem ravno tako prišla domov in našla odprta okna, vse stvari na tleh. Pokradli so nam čisto vse, kar je bilo vrednega, sentimentalnega, otrokom gotovino, ki sta jo hranili od rojstnih dni. Obupen občutek. Kmalu smo se preselili.«