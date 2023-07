Vili Resnik in Miran Rudan s skupnim nastopom na Emi? Tako pravi Rudan (VIDEO)

Vili Resnik in Miran Rudan sta obvezni del v zgodovini glasbene skupine Pop Design, saj sta s skupino ustvarila nepozabne trenutke, koncerte in skladbe, ki so se za vedno vpisale v slovenska srca in zgodovino kakovostne slovenske glasbe. Njuna nesoglasja so odmevala tudi v slovenskih medijih in v novem ŠOKkastu je Miran Rudan iskreno spregovoril o njunem odnosu.

V novem ŠOKkastu je bil popolnoma iskren. FOTO: S. N.

Na vprašanje, če lahko pride do trenutka, da bosta kot duet stala na evrovizijskem odru je Rudan odgovoril: »Mogoče ja. Midva z Vilijem sva se mogoče po nekih čudnih okoliščinah toliko let držala malo eden proti drugemu. Ampak jaz bom rekel po pravici, da me je Vili presenetil in čustveno in kot človek.« Čeprav se še ne družita na dnevni bazi, ne izključuje možnosti, da v prihodnosti pride do kakšnega sodelovanja.

S seboj je prinesel tudi tri zanimive predmete in odgovoril na številna vprašanja iz njegovega zasebnega in javnega življenja.

