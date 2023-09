Vdova znanega Slovenca na Slovenski popevki, pred leti že posnela duet s temi legendami (VIDEO)

Znova se bo zgodil praznik slovenske glasbe. Na glasbenem festivalu Popevka 2023 bomo lahko slišali 12 skladb, ki jih je žirija izbrala med 101 prijavljenimi skladbami. V studiu 1 Televizije Slovenija se bodo to soboto potegovale za zmago.

Med njimi je tudi vdova znanega Slovenca. To je Nina Grilc, žena slovenskega deskarja na snegu Marka Grilca, ki je umrl leta 2021. Za seboj je pustil poleg žene Nine še sina Maxxa in hčerko Emmo, na poti pa je takrat bil še tretji otrok Alaska. Nina Grilc bo zapela pesem z naslovom Ni isto, nastop na Popevki pa bo posvetila svojemu pokojnemu Marku.

Nina je že pred leti dokončala študij moderne glasbe v Londonu, v Sloveniji pa je najbolj znana po duetu, ki ga je posnela z legendarno skupino Big Foot Mama. Pesem Kratek stik je leta 2014 posnela pod umetniškim imenom Nina Kay.