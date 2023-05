Ganile vas bodo besede, ki jih je pokojnemu soprogu namenila Nina

Mineva že in pol od smrti enega najuspešnejših slovenskih deskarjev, Marka Grilca, ki je lanskega 23. novembra umrl v tragični nesreči. Za seboj je pustil ženo Nino ter sina Maxxa in hčerko Emmo, na poti pa je takrat bil še tretji otrok Alaska.

»1,5 leta, 18 mesecev, 547,5 dni, 13140 ur … … V tem času ni imelo veliko smisla, čas je najbolj abstraktna in napačno razumljena beseda, kar jih poznam ... Milijarde življenj tečejo naprej s sposobnostjo biti videni in slišani, medtem ko je vaše tiho in nevidno ... Včasih se celo dihanje zdi nepošteno, saj veš, da so tvoja pljuča prazna ... Ves čas te pogrešam, tako zelo, da je pogled čez ramo, da te najdem, ali utišanje sredi kaosa, da te slišim, postal moj način življenja. Upam samo, da kjer koli že si lahko vidiš, slišiš in čutiš našo ljubezen do tebe, tako glasno, kot si nekoč bil in na si nek način še vedno. Ljubimo te, vedno,« je v ganljivem zapisu svoja čustva izlila žena pokojnega športnika.

Spomnimo, Nina, za katero je glasba od nekdaj velika ljubezen, bo septembra nastopili na Slovenski popevki, Nastop na Popevki bo posvetila svojemu pokojnemu Marku.