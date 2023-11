V MGL zanimiva izvedba britanske drame

MGL je nedavno uprizorilo prvo slovensko izvedbo britanske drame Razpoka. Triler je režiral Jan Krmelj, raziskuje pa napet odnos med resničnostjo in fikcijo, pri čemer razkriva aktualne teme manipulacije z resnico. Drama obravnava aktualne politične teme, prisluškovanje, sledenje, različne oblike represije in zlorabo družbenih omrežij.

Barbara Hieng Samobor, direktorica in umetniška vodja MGL, besedilo opisuje kot izjemno aktualno, saj naslavlja kritično razmišljanje, lažne informacije ter razkriva svetove, ki jim mlajše generacije s težavo sledijo. Drama pripoveduje o mladih okoljskih aktivistih Noahu in Celeste, ki sta se spoznala na slepem zmenku leta 2011. Deset let kasneje ju najdejo ustreljena v njunem stanovanju, kar postavi dogajanje na dramatični vrhunec.

Predstava je postavljena na dokumentaren način v prevodu Vesne Hauschild, videomaterial Doriana Šilca Petka ji dodaja dokumentarno razsežnost, Lin Japelj pa je oblikoval scenski prostor, ki odraža fikcijo. Kostume je ustvarila Brina Vidic. Ajda Smrekar se je odlično izkazala v vlogi avtorice, Boris Kerč pa je blestel v vlogi vodje predstave.

