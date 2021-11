V Mariboru so znova korakali za korakce

Dobrodelno združenje Koraki za korakce niti letos ni sedelo križemrok. Priredili so predpraznični dobrodelni koncert Uresničimo sanje z zbranimi umetniki, kot so Emil Baronik, Tim Ribič, Nilda Luketič, Petra Crnjac, Jernej Luketič, Lin Luketič, Matej Luketič, Adam Kamplet in Igor Orešič, ki so zbrane v Unionski dvorani pobožali s čudovitimi arijami iz znanih oper, operet, muzikalov ter v priljubljenih klavirskih skladbah.

Predsednica združenja Andreja Kračun z možem in častnim pokroviteljem Davorinom Kračunom, predsednikom fiskalnega sveta FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Nastopajočim se je pridružil Ženski pevski zbor Glasbena Matica pod vodstvom zborovodkinje Zsuzse Budavari Novak. Zbrana sredstva bodo namenili ZUDV Dornava, Dnevnemu centru za otroke in mladostnike Maribor, in sicer za nakup prilagojene računalniške opreme.

Dinastija družine Križanič: Zdenka, podpredsednica združenja, mož Martin in sinova Tine ter Sandi