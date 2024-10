V Mariboru jubilejni VinDel (FOTO)

Častna pokrovitelja sta bila tokrat mariborski župan Saša Arsenovič ter ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »Maribor je že mesto z najstarejšo trto na svetu, te dni pa je postal svetovna prestolnica vin,« je v uvodu povedal Dejan Baier, gonilna sila VinDela že vse od začetka.

Vodja VinDela Dejan Baier s slovenskimi vinskimi kraljicami

Tokrat je dal prednost domačim vinarjem. »Največ prostora smo namenili štajerskim vinogradnikom in vinarjem, ki so prostore SNG Maribor napolnili do zadnjega kotička ter obiskovalce s svojimi dobrotami in žlahtno kapljico razvajali vse do večera.«

VinDel ima poleg degustacijskih točk tudi prostore za izobraževanje, kjer so potekala strokovna srečanja sommelierov Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije in Sommelier.si Academy. Zbrano množico je ob spremljavi violine nagovoril Gorazd Šifrer, mariborski notar, sicer pa častni konzul Kazahstana in vitez vina. VinDel je ena izmed zadnjih vinarskih prireditev tik pred največjim martinovanjem v Sloveniji.

Mestni restavrator Aleš Lombergar z ženo Natašo ter Suzano Šifrer Fotografije: MP Produkcija/pigac.si

Mariborski župan Saša Arsenovič, Gorazd Šifrer in violinistka Inga Ulokina

Humorist in gasilec Sašo Dobnik v družbi Žige Legnarja