Uf, ste že videli slovensko voditeljico, ki jo bomo spremljali v šovu Kmetija (FOTO)?

Nezadržno se bliža 10. sezona Kmetije, ki se začne 4. septembra. V letošnjem šovu bomo spremljali 22 novih tekmovalk in tekmovalcev, odločenih, da je to izkušnja, ki jo želijo doživeti na lastni koži. Voditeljica bo tudi tokrat Natalija Bratković, skozi tedenske naloge bo tekmovalce popeljala gospodarica Nada. Kakšni izzivi čakajo letošnjo ekipo, nista želeli razkriti, zagotovo pa bodo, obljubljata obe, jubileju primerni …

Med tistimi, ki se letos borijo za zmago in denarno nagrado 50 tisoč evrov, je tudi znanka malih televizijskih zaslonov, voditeljica Suzana Bajrić iz Idrije. Sodeč po predstavitvenem članku je zgovorna, energična, neposredna in poštena. Na Kmetijo jo je prijavil prijatelj, in čeprav se ne spozna na nobeno kmečko opravilo, ve, kam bi z denarjem, če bi zmagala. Kupila bi si namreč opremo in postala DJ.