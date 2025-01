Tri Slovenke za Hrvata! Bo Šimeta osvojila seksologinja Maja, nekdanja kmetica Suzana ali študentka fizike Vanja? (FOTO)

27. januarja se začne nova sezona resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške, ki so ga snemali na rajskem Rodosu. Med dekleti, ki se bodo borile za naklonjenost sanjskega Dalmatinca, so tudi tri Slovenke, so sporočili iz POP TV.

Šime Elez FOTO: Voyo.

Bo Hrvata osvojila Maja, Suzana ali Vanja?

Prva je Maja Grintal, 27-letna seksologinja, ki se je v drugi sezoni Sanjskega moškega borila za naklonjenost Blaža Kričeja Režka in med gledalci pritegnila precej pozornosti, saj je brez zadržkov govorila o žgečkljivih temah, ki so za marsikoga še vedno tabu.

Maja Grintal.FOTO: Voyo.

Kdo je sanjski moški Sanjski moški je šarmantni Šime Elez, 26-letnik iz Splita, ki pravi, da je pripravljen na ljubezensko pustolovščino svojega življenja! »V to zgodbo sem vstopil po naključju,« pravi. Splitčan pravi, da se ima za tradicionalnega moškega, ki se želi poročiti v cerkvi, videz ženske pa mu menda ni pomemben.

Druga je Suzana Bajrić, ki so jo gledalci spoznali v 10. sezoni šova Kmetija, v katerem se je zanjo ogrel Žan Simonič, ki je na koncu tudi zmagal. Golobčka sta se pred kamero poljubljala in objemala ter po koncu šova skupaj odšla na 14-dnevni oddih v Egipt. A ljubezen očitno ni trajala.

Suzana Bajrič. FOTO: Voyo.

Tu je še Vanja Stanojević, ki bo v šovu iskala svojo popolno romantično formulo. »Moja ljubezen ni le manekenstvo, sem tudi študentka na fakulteti za matematiko in fiziko! Videli bomo, ali je Sanjski moški moje končno število ali le eden v nizu,« pravi 24-letna Vanja iz Ljubljane, ki v prostem času piše tudi pesmi, rap besedila in čustvene balade.