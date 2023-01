Znana Slovenka popolnoma objokana na stranišču trgovskega centra (FOTO)

Med dekleti, ki so se v šovu Sanjski moški borile za Blaževo srce je tudi Maja Grintal. Domžalčanka je med gledalci pritegnila precej pozornosti, saj izžareva prav posebno energijo in brez zadržkov govori o temah, ob katerih mnogi zardijo. Nikdar ni skrivala, da jo poleg športa in lepote, izjemno zanimajo tudi osebna rast, seksologija, užitek in spiritualnost.

O omenjenih temah Maja govori tudi na družbenih omrežjih, kjer s sledilci deli tudi številne podrobnosti iz svojega vsakdanjega življenja. Tokrat je marsikoga presenetil prizor, ko so jo v javnih toaletnih prostorih oblile solze. Razlog za jok je marsikoga presenetil: tako močno se je je dotaknil film Avatar.

»Ne vem, kaj mi je Avatar naredil, ampak naredil je 'ornk',« je ob tem zapisala Maja.