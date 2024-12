Kadrovske rošade na vrhu POP TV: Tjaša Slokar zapušča informativni program

Novi odgovorni urednik POP TV bo s 1. januarjem postal Damjan Košec. Na tem mestu bo nadomestil Tjašo Slokar Kos, ki trenutno opravlja tudi funkcijo direktorice informativnega in športnega programa. Slokar Kosova bo prevzela svetovalno vlogo, so sporočili iz podjetja Pro Plus.

Košec je trenutno vodja informativne redakcije. Ob prevzemu funkcije odgovornega urednika bo vodil razvoj vsebin znotraj informativnega programa. Trenutni izvršni producent informativnega programa POP TV Dragan Kneževič bo še naprej vodil vse produkcijske operacije za informativni in športni program, Jure Tepina pa ostaja odgovorni urednik spletnega portala 24ur.com in vodja digitalnih vsebin pri podjetju Pro Plus in hrvaški RTL.

Neposredno bodo poročali direktorici

Vsi trije bodo neposredno poročali direktorici Pro Plusa Stelli Litou, kar bo omogočilo hitrejše prilagoditve za dosego strateških ciljev podjetja. Spremembe so del zavez podjetja k naložbam v informativni program ter zagotavljanju vrhunskih vsebin na vseh platformah, so pojasnili v Pro Plusu. Namen reorganizacije informativnega programa je boljša prilagoditev hitro spreminjajočim se zahtevam občinstva, zlasti digitalnim vsebinam.

»Navdušeni smo, da bo Tjaša ostala v tesnem stiku«

Tjaša Slokar Kos bo v okviru reorganizacije prevzela svetovalno vlogo in bo tesno vpeta v razvoj novih poslovnih priložnosti in strateških partnerstev v skupini, zlasti pa v Sloveniji. »Navdušeni smo, da bo Tjaša ostala v tesnem stiku kot strateška svetovalka. Iskreno se zahvaljujem Tjaši za njeno delo pri razvoju vodilnega vira novic v Sloveniji in se veselim nadaljnjega sodelovanja z njo v novi vlogi,« je po navedbah Pro Plusa dejala Litoujeva.