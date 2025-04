Trump popenil zaradi Muska: »Kaj za vraga Elon počne tukaj?!«

Medtem ko napetosti v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko dosegajo vrelišče, naj bi ameriški predsednik Donald Trump doživel besni izpad, ko je izvedel, da je bil Elon Musk povabljen na strogo zaupno srečanje ameriške vlade o Kitajski.

Po poročanju medija Axios je Trump v jezi zaklel in od svojih sodelavcev zahteval: »Kaj za vraga Elon počne tam? Poskrbite, da tja ne pride!« Razlog za bes naj bi bile Trumpove skrbi, da Musk poglablja poslovne vezi s Pekingom, kar v trenutnem geopolitičnem kontekstu v Washingtonu sproža alarme.

»Predsednik še vedno zelo ceni Elona, a obstajajo nekatere meje, ki jih ne sme prestopiti,« je za Axios povedal neimenovani vladni vir.

Ob tem je znano tudi, da naj bi Trumpova vlada vse bolj izgubljala potrpljenje zaradi Muskovega oddelka za vladno učinkovitost (t. i. DOGE), ki je brez posvetovanja odpustil večje število uslužbencev.

Trgovinska vojna se zaostruje

Trump je pred kratkim uvedel dodatnih 125 % carin na kitajski uvoz, kar skupaj z že obstoječimi dajatvami znaša skupnih 145 %. Peking je hitro odgovoril in svoje carine na ameriško blago zvišal z 84 % na 125 %.

Kitajsko finančno ministrstvo je v uradni izjavi zapisalo: »Če bodo ZDA še naprej dvigovale carine, to ne bo več imelo ekonomskega smisla – ampak bo posmeh v zgodovini svetovnega gospodarstva.« Ob tem so posvarili, da bo Kitajska »odločno odgovorila in se borila do konca.«

FOTO: Nathan Howard Reuters

Trgi so se na nove dajatve odzvali z zdrsom skoraj do rekordnih nizov, a so se delno stabilizirali po Trumpovi 90-dnevni prekinitvi carin za države zunaj Kitajske. EU je medtem napovedane carine zamrznila, a opozorila, da so »vse možnosti še vedno na mizi«.

Še ena podrobnost, ki buri duhove

Medtem pa pozornost javnosti priteguje še ena podrobnost: čuden modrikast madež na Trumpovi roki, ki je ponovno viden na fotografijah. Po besedah britanskega zdravnika dr. Garetha Nyeja bi šlo lahko za mesto, kjer je bil vstavljen infuzijski kanal, a ne izključuje možnosti, da gre zgolj za modrico zaradi udarca.

To je že drugi tovrstni madež letos, kar sproža špekulacije o morebitnem zdravljenju predsednika – česar iz Bele hiše za zdaj niso komentirali.