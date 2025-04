Slovenska vplivnica ganila z objavo o sestri: »Tako zelo ponosna nate« (VIDEO)

Znana slovenska vplivnica Indira Ekić se je v novi objavi na Instagramu spomnila na sestro Emino, ki je praznovala 30. rojstni dan. Z zapisom je Indira pokazala, da ji sestra ogromno pomeni.

»Welcome to the 30s club! In še vedno si v mojih očeh tista mala deklica z velikimi kravžli, velikimi očmi in srčkom, ki je vedno čutil – globoko, iskreno, do konca. Danes si čudovita ženska, neutrudna, srčna, močna in vedno pripravljena dati sebe za druge. Moja najboljša prijateljica. Moja zaupnica. Tisti košček mene, ki me spomni, kdo sem, ko kdaj malo izgubim kompas,« je uvodoma zapisala Indira in nadaljevala: »Hvaležna, da te imam v svojem življenju. In ponosna – tako zelo ponosna nate.«

Indira verjame, da so leta, ki so pred sestro, lepa. »Boš videla, trideseta so vrhunska, ker končno najdeš sebe, tisto pravo sebe, najdeš srečo, tisto pravo srečo. Želim ti trebušne mišice od smeha in ogromno trenutkov, zaradi katerih je vredno živeti. Rada te imam. Vedno.,« je zapisala sestri, ki je bila pred časom tudi miss Universe.

Ob tem je Indira delila tudi nekaj ganljivih posnetkov, na katerih sta z Emino. Posnetki so iz časa, ko sta bili obe noseči.