To, kar je tvitnila Janševa Urška, zanima vsako mamico

, žena premierja, se relativno redko pojavlja v javnosti in za razliko od moža skoraj nikoli ne izraža javno svojih stališč, zato je toliko bolj povedno, kadar se oglasi oziroma tvitne/retvitne. Kot zdravnica je v zadnjih mesecih občasno objavila utrinke iz bolnišnice, kjer dela, tokrat pa je retvitnila članek, ki bo gotovo zanimal vse mamice ali pa bodoče mamice.Retvitnila je namreč članek o tem, da so podatki ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) pokazali, da je cepivo proti covidu 19 varno ter da ga priporočajo tako za nosečnice kot doječe mame. Priporočilo CDC velja tudi za tiste ženske, ki si želijo zanositi. Glede na novo študijo s skoraj 2500 nosečnicam so ugotovili, da cepljenje s cepivi družb Pfizer in Moderna pred zanositvijo ali v prvih 20 tednih nosečnosti ne vodi v večjo ogroženost in možnost splava (stopnja splava po cepljenju je bila približno 13 odstotkov, kar je v meji odstotkov pri splošni populaciji, ki je med 11 in 16 odstotkov).Zagotovili so, da so cepiva varna in učinkovita, brez učinkov na dojenčka po rojstvu. Kakršnikoli poznani ali možni stranski učinki po cepljenju pa so zanemarljivi v primerjavi s prednostmi cepljenja, so dodali. Zatrdili so, da cepivo ne vpliva na plodnost. V ZDA so v zadnjih tednih opazili povečano število nosečnic s težjim potekom covida-19. Ob tem so v študiji zapisali še, da se covid 19 z mamice na dojenčka ne more prenesti preko dojenja.Bačovnik Janševa je konec lanskega leta sporočila, da jih bodo kmalu cepili v Splošni bolnišnici Celje, kjer je zaposlena.