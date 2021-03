To je Ingrid, pripravlja novo oddajo (FOTO)

V prostem času se šolam tudi za prostovoljko društva Hospic, saj to zame pomeni veliko osebno zadovoljstvo.

Lani je vodila Mojo pesem, tvoj glas. FOTO: ARHIV TV3

, ki prihaja iz Dvorij pri Cerkljah, a zadnja leta živi v Ljubljani, poznamo kot voditeljico nekaterih oddaj na televiziji TV3. Najprej je vodila Odtenke slave, v katerih nas je seznanjala z vsem, kar se dogaja v svetu slavnih. Lani pa je vodila zabavno glasbeno-razvedrilno oddajo Moja pesem, tvoj glas, v kateri so se predstavili naši izvrstni pevci(Kingston) inTrenutno se Ingrid pripravlja na vodenje še ene, nove oddaje Zlati ključi, ki naj bi ji bila pisana na kožo, a je glede vsebine še skrivnostna. Ni pa skrivnost, da se Ulagova trenutno ukvarja tudi s pisanjem magistrske naloge.»V prostem času se šolam tudi za prostovoljko društva Hospic, saj to zame pomeni veliko osebno zadovoljstvo in me navdaja z dodatno ljubeznijo do življenja. Seveda ne pozabim niti na dnevne afirmacije in telovadbo, še vedno pa najdem čas tudi za prijatelje,« pravi Ingrid.