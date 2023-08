Komu je trn v peti zvezdnik Kmetije? Po požigu in strelih še zastrupitev

Bo kar držalo, da so tekmovalci in nastopajoči v resničnostnih šovih pogosto v središču afer in zapletov, toda da nekomu uničiš vse premoženje, mu s streli iz pištole resno ogroziš življenje, nato pa se še maščuješ z zastrupitvijo njegovega hišnega ljubljenčka, to se vsaj pri nas še ni zgodilo.

Drama pod Pohorjem se je začela pred dobrimi štirimi meseci, v noči na 14. april. Nekdanji tekmovalec šova Kmetija, Štajerec Jan Knez, je tistega petka v zgodnjih jutranjih urah ostal brez vsega, potem ko so mu požgali hišo; ostal je brez doma, nadstreška, garaže, avtomobila in dokumentov. Invalidski upokojenec zdaj upa na pomoč dobrih ljudi, hkrati pa si najbolj želi izvedeti, kdo so bili trije požigalci, ki so mu ponoči vzeli vse, kar je imel, pri tem pa proti njemu še izstrelili dva naboja. In se nedavno očitno spravili še nad srnjačka Miška.

Ni prijavil policiji

»Res ne vem, komu sva kaj storila, komu sva v tako hudo napoto. Zdaj so mi zastrupili še Miška, že skoraj teden dni leži, ne je, ne pije, skoraj ne more hoditi, shujšan je …« je na družbenem omrežju zapisal Jan, ki je sicer tudi glasbenik, zraven pa je dodal fotografijo, na kateri srnjaček ni videti dobro. Pod objavo je na stotine komentarjev, sledilci mu sporočajo, da upajo, da se bo srnjaček pozdravil, ter seveda obsojajo napadalce.

Po tednu dni je le začel jesti.

1.30 zjutraj je bila ura, ko je zagorelo.

Jan nam je povedal, da se ne spomni, da bi v svojem pestrem, a občasno tudi turobnem življenju komu storil kaj žalega. Mogoče se je zameril znancu, ki naj bi mu šla na živce tako on kot srnjaček, medtem ko se njegov črni pes »mirno sprehaja po vasi ter napada ljudi in živali«, nekoč pa ga je lastnik psa celo napadel, kar je Jan tudi prijavil policiji.

V aprilski noči je ostal brez vsega.

Naš sogovornik pričakuje, da bodo organi pregona vendarle odkrili aprilske napadalce in požigalce. Zastrupitve srnjačka ni prijavil, saj se žival sama sprehaja po vasi in tako ne more kar nekoga obtožiti; nekaterim jé iz rok, drugi ga preganjajo, saj jim poje kakšen list solate.

»Najprej sem šel po veterinarja, ki je Mišku k sreči lahko pomagal in po tednu dni mučenja je začel jesti. Verjamem, da bo spet vse dobro,« nam je še povedal Jan Knez, ki ima zdaj največ dela z urejanjem hiše, saj se bliža zima, ki bi jo želel preživeti pod lastno streho, skupaj s svojim Miškom. »Veliko smo že naredili, a nas čaka še marsikaj. Trenutno so na vrsti keramične ploščice, sledi oprema. A kaj ko ni sredstev, prav bi mi prišel vsak evro,« nam je zaupal Knez, ki mu bodo kmalu pomagale tudi Slovenske novice, saj so se zanj zbirala sredstva v Krambergerjevem skladu.

Bil je zelo slaboten, a se bo izvlekel.