Televizijski voditelj je slavil abrahama, a erotičnega pornošova ni pripravil (FOTO)

»Ne, nisem gostil nobenih znanih Slovencev na praznovanju, saj jih niti nisem vabil. Mnogi so od mene pričakovali nekakšen erotični pornošov oziroma megazabavo, na kateri se bo zbralo kakšnih 200 ljudi. Tudi zato, ker sem znan kot ljubitelj erotike. A nič od tega se ni zgodilo. Vse sem presenetil z minimalistično, družinsko, prijetno in čustveno zgodbo, kjer so bili ob meni moji najbližji, pa tudi nekaj prijateljev,« je razkril Celjan Iztok Gartner, znani televizijski voditelj in voditelj oddaj z erotično vsebino. Pa vendar mu je nekaj znanih imen vendarle delalo družbo. Med drugim sta mu čestitala mariborski komik, moderator, televizijski in radijski voditelj, pevec, besedilopisec in režiser Vinko Šimek, z njim pa je bil tudi njegov sin Jernej, ki je znan po prepevanju zimzelenih uspešnic. »Prišla sta tudi Alen Pavšar in njegova Mateja Zorko, režiser in scenaristka filma Šepet metulja, v katerem sem sodeloval kot igralec. Pa moja zelo dobra prijateljica Ingrid Glušič, s katero sva nedavno organizirala koncert za celjskega uličnega pevca Antonia Čemažarja, ki okreva po možganski kapi. Seveda so bili z menoj tudi moj brat, nečakinja Maruška in mami Mojca,« nam je še razkril Gartner. Pa tudi, da je presenetil samega sebe, ker je na svojem jubileju prvič zapel.

»V resnici sem se do zdaj vedno samo pretvarjal, da pojem, a tokrat je bila priložnost in sem res zapel. Ne sam, temveč z Jernejem Šimekom, ki je ekspert za evergreene, predvsem Elvisa Presleyja, Franka Sinatro, Louisa Armstronga, Tonyja Bennetta. Skupaj sva zapela skladbo Cesarica Oliverja Dragojevića,« nam je še zaupal. Za največje presenečenje je poskrbel Vinko Šimek, ki je sestavil in pred zbranimi zapel pesem, dolgo sedem minut, v kateri je strnil jubilantovo življenje. »Dejansko je zaobjel vse, kar je bilo treba. Ničesar ni izpustil. Bilo je fantastično in fenomenalno,« še pove Gartner, ki si bo abrahama seveda dobro zapomnil. Sicer pa je ponosen na svoja leta, saj mu tako ali tako nihče ne verjame, da je na svetu že pol stoletja.

Manjkal ni niti režiser filma Šepet metulja Alen Pavšar. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Iztok Gartner in Jernej Šimek s svojo partnerico

Jubilant je zarezal v torto.