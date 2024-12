Tanja Žagar v intimnem pogovoru o najlepših in najbolj grozljivih trenutkih zadnjega obdobja (VIDEO)

V prihajajočem ŠOKkastu se nam je v studiu pridružila vedno nasmejana in s čustvi nabita Tanja Žagar, ki je spregovorila o svojem življenju, karieri in najbolj zasebnih trenutkih, ki jih le redko deli z javnostjo. V studio je prinesla dnevnik svojih staršev, kamor sta zapisovala iskrive misli male Tanje, in nekaj jih je delila tudi z nami. Tudi Tanja zapisuje najbolj hudomušne izjave svojih sončkov Karla in Marine, ki ji pomenita vse na svetu. Spregovorila je tudi o grozljivi izkušnji, ki je zaznamovala celo družino, ko je mala Marina doživela vročinski krč. Pravi, da se je takrat v njej nekaj sesulo.

Miki je bil njena opora v dobrem in slabem

Ko je izvedela za diagnozo, je najprej pomislila na svojo družino, še posebno na otroka. S partnerjem Mikijem sta se odločila, da bosta to preizkušnjo premagala skupaj. »Tudi če bo potrebna odstranitev, bo pa potrebna odstranitev. Ti si zame lepa, kot bodo lasje šli dol, ti si zame najlepša,« ji je rekel Miki, kar ji je dalo dodatno moč. Tanja je poudarila, da je bila podpora doma ključna za njeno okrevanje.

Poleg družine je njeno zdravilo tudi glasba in kljub terapijam se ni odpovedala nastopanju. »To je glasbena terapija,« je dejala. Njena volja in optimizem sta bila ključna za premagovanje bolezni, kar je poudarila tudi v pogovoru.

Vrnitev skupine Foxy Teens

Spomini na obdobje Foxy Teens so za Tanjo neprecenljivi. Skupina, ki jo je zaznamovala v najstniških letih, ji je prinesla nepozabne trenutke in oblikovala njeno glasbeno pot. »Bilo je noro lepo, bilo je vau,« se spominja Tanja. Poudarja, kako drugačni so bili časi, ko so nastopale, saj ni bilo družbenih omrežij in so bili nastopi v živo edina priložnost za stik z oboževalci. »To je imelo svoj čar, ker smo bili dosegljivi le na nastopih in oddajah na televiziji,« je dodala.

Čustven in iskren pogovor prihaja v ponedeljek, 23. decembra. FOTO: Marko Feist

Spregovorila je tudi o možnosti enkratne vrnitve skupine ob obletnici, ko bi se združile nekdanje članice, in obudila spomin na nedavno preminulo Majo Mauko. »Naša Majčika se je poslovila in nas zdaj čuva, je naš angelček,« je dejala. Več pa v ponedeljek ob 19.00, ko na splet prihaja intimen pogovor s pevko, ki je zaznamovala letošnje leto s svojo iskrenostjo.