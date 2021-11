Tanja ve, kakšna si želi biti pri 90

»Navdihujejo me ljudje, kot je 90-letna jezikoslovka dr. Martina Orožen. Gospa je neverjetno vedra, optimistična, bistra, modra, razmišljujoča, aktivna, še vedno raziskuje in piše članke. Zdi se, kot da let več ne šteje in da je prav nič tudi ne ovirajo. Uživala sem ob njeni pripovedi, kako je minilo njenih 90. A njen žar in njena dobra energija sta zelo nalezljiva. Zelo cenim njen znanstveni prispevek na področju jezikoslovja, toda njena osebnost! To me je res prevzelo. Čez nekaj mesecev bom tudi jaz praznovala abrahama, in me to že dlje malo skrbi. Ko človek sreča tako srečne ljudi, ki dosegli visoko starost, pa so še vedno polni energije in tudi veselja, so vse skrbi odveč. In zdaj tudi jaz vem, kakšna si želim biti čez 40 let,« nam pove priznana citrarka ​Tanja Zajc Zupan, ki je z Ireno Avsenik Nabergoj slavljenki Martini Orožen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani zapela in zaigrala njej na čast.

Ob tem nam je Zajc Zupanova zaupala še, da je prejšnji mesec 90 let praznovala tudi njena stara mama Metka. »Ona me je naučila na diatonično harmoniko zaigrati prve tone. Čeprav je bila harmonika večja in težja od mene, me je prevzel njen zven, kot tudi nasploh svet glasbe,« nam je še zaupala citrarka Tanja Zajc Zupan, ki bo prihodnje leto praznovala abrahama, v Cankarjevem domu 30 let glasbenega ustvarjanja, pa tudi 30 let srečnega zakona s svojim možem ​Bogdanom. »Verjetno pa bi se našlo še kaj,« smeje sklene priznana citrarka.