Tamara po koncu Kmetije: S svojim izplačilom sem več kot zadovoljna

Komunikativna svetlolaska Tamara Talundžić si je v letošnji Kmetiji zadala prav posebno misijo: pomagati Timu Novaku do zmage in glavne nagrade. To ji je na koncu tudi uspelo. Z 31-letnico smo na hitro poklepetali o tem, kako je sama doživljala letošnjo sezono.

Česa vas je naučila letošnja Kmetija?

Letošnja Kmetija me je zagotovo naučila potrpežljivosti. Absolutno pa je bila ta Kmetija težja kot lanska. Odnosi so bili boljši v Kmetiji 2023.

Kako to, da sta bili z Anjo že od začetka odločeni, da bosta Timu pomagali do zmage?

Ni tako, da ne verjamem vase in v svojo zmago, ampak bodimo realni – težko je kot ženska zmagati Kmetijo. Dejstvo pa je, da si je Tim že lani zaslužil zmago, in letos, ko sem ga videla vstopiti v Kmetijo, sem vedela, da bo zmagovalec. Moj cilj je bil enostavno ostati do prihoda družine, Timov pa zmaga. Zato smo se z Anjo skupaj odločili, da drug drugega spodbujamo do konca!

Tamara Talundžić in Tim Novak. FOTO: Voyo, Zaslonski psnetek

Vama je obljubil tudi del denarne nagrade?

Ne, nikoli in nikdar se nismo pogovarjali, da bi si delili nagrado. Naj uživa v njej, jaz sem s svojim izplačilom več kot zadovoljna. Sploh pa se mi zdi neumno, da bi nagrado delil z nama, saj si jo je zaslužil sam. Na koncu se je boril sam, kajne?

Kaj vas je najbolj presenetilo ob gledanju šova po televiziji?

Uff, veliko stvari! Definitivno kakšna izjava. Zanimivo pa je tudi to, da v igri marsičesa ne vidiš, ko pa gledaš, kaj se vse dogaja, ko te ni zraven, haha, je kar zanimivo.

Vas je kdo od nekdanjih sotekmovalcev še posebej razočaral? Zakaj?

Pa se mi zdi, da smo na neki točki vsi razočarali vse, hehe. To je igra. Na nikogar nisem jezna – no, razen na Nika, ker je Lauro grdo zafrknil. Drugače pa, brez zamer – to je le igra!

V prihodnjih dveh dneh bomo na naši spletni strani objavili tudi pogovore z ostalimi finalisti letošnje Kmetije. Vabljeni k branju.