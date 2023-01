Talentirana mlada pevka Lina objokana: le, kaj se je zgodilo

Lina Kuduzović je srca slovenske publike osvojila v finalu šova Slovenija ima talent v sezoni 2010 v Hali Tivoli, kjer je zapela pop-balado The Power of Love, ki jo v izvirniku izvaja Jennifer Rush, in dobila največ glasov gledalcev ter tako zmagala. Potem pa je bila leta 2020 tudi super finalistka izbora EMA 2020. Predstavila se je s pesmijo Man like u.

Tokrat so sledilci na družbenih omrežjih zagledali njen objokan obraz in se začeli spraševati, kaj se je zgodilo z mlado pevko.

»Nekaj dni bo videti tako in to je v redu. Ne kopičite svojih čustev, dokler tega ne zmorete več,« je zapisala na svojem profilu mlada pevka, ki je konec decembra praznovala svoj dvajseti rojstni dan.

»Ne obvladujte svojih čustev. Bodite takšni kot ste,« je nadaljevala. Z naslednjo fotografijo Nale pa razveselila vse ljubitelje domačih muc in zaključila z retoričnim vprašanjem, ali ni čudovita?