Takšno posebno darilo je dobila Špela Grošelj za okroglih 40 let (VIDEO)

Pevka Šela Grošelj se je v začetku novembra po treh mesecih molka na družbenih omrežjih končno oglasila sledilcem, ki so bili že v skrbeh zanjo, in jim sporočila, da je živa. In ne le to, s sledilci je delila tudi video, v katerem je pokazala stilsko spremembo ̶ iz rdečelaske se je spremenila nazaj v plavolasko in z novo frizuro navdušila spletno javnost.

Ker danes pevka praznuje okrogli štirideseti rojstni dan, ji je njen dolgoletni prijatelj in naš sodelavec Tomaž Mihelič pripravil prav posebno presenečenje. Ob ogledu je Špelo ganil do solz, oziroma kot je v objavi zapisala, jo je videočestitka 'vrgla na rit'.

»Tomaž, tvoja ideja in tvoja kreativnost nimata meja! Združiti svoje afriške prijatelje, da mi z njihovo energijo in srčnostjo polepšajo dan – to je majkemi masterpiece! Itak, da so tekle solze, ko sem tole dobila! Čiste solze sreče. Hvala ti iz srca,« je zapisala ob prav posebni videočestitki (počakajte trenutek, da se videoposnetek naloži).

Pod objavo so se usuli komentarji in rojstnodnevne čestitke, ki se jim pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

