Tako je žena »namočila« Luko Jezerška: Zdaj bova lahko tri dni tiho

Tekmovalci so v zadnji oddaji pripravljali romantično večerjo za zelo lep in zaljubljen par. Luka Jezeršek vse do zadnjega ni vedel, da sta ta par on in njegova žena Aleksandra. A vsi so zastrmeli, ko je skozi vrata stopila prelepa boljša polovica para Jezeršek. V dolgi večerni obleki je zažarela in jemala dih.

Ko sta ju Karim in Bine po večerji vprašala, kako sta se imela, je Luka povedal, da ne ve, ali sta se že kdaj v življenju v enem večeru toliko pogovarjala. »Zdaj bova lahko tri dni tiho,« se je pošalila simpatična Aleksandra.

Pet tekmovalcev se je za mesto na balkonu pomerilo v pripravi romantičnega trihodnega menija. Zaradi velike želje po uspehu se bodo zapleti stopnjevali vse do zadnje sekunde. Prav zaljubljenca sta na koncu izbrala jed, ki ju je najbolj navdušila, s tem pa sta tekmovalca Luko poslala na balkon in mu omogočila, da je korak bliže zmagi.