Suzana ima novega

Od oddaje Jutro na Planetu se je tudi uradno poslovil izkušeni televizijski maček Taiji Tokuhisa, ki je sodelavce zapustil z lepimi spomini in vesel, da je sklenil nekaj nepozabnih poznanstev. Namesto njega se Suzani Kozel v studiu pridružuje Igor Krmelj, ki smo ga bili zadnja leta vajeni v vlogi voditelja informativne oddaje.

»Razlika je velika. Med drugim Jutro na Planetu traja dve uri, v katerih se zvrsti veliko gostov,« pravi Krmelj, ki bo vodenje prevzel ob izkušeni jutranji voditeljici. »S Suzano sva stara televizijska mačka in tako tudi gledava drug na drugega,« pravi Igor in verjame, da mu bo lahko sovoditeljica postregla tudi s kakšnim nasvetom: »Menim, da bom moral imeti še kar nekaj časa odprte oči in našpičena ušesa, da bom ujel vsak nasvet.

Pa naj bo podan kot kritika ali pohvala – in to od celotne ekipe, ki ustvarja to oddajo že več kot eno leto,« se veseli novih izzivov.