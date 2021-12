Ste videli, s kakšnimi lepoticami se druži najlepša Slovenka? (FOTO)

Z velikimi sanjami, a z nogami trdno na tleh se je v Portoriko odpravila uradno najlepša Slovenka, 21-letna Ribničanka Maja Čolić, ki bo danes nastopila na 70. izboru za miss sveta. Maturantka bežigrajske gimnazije in bodoča magistrica ekonomije zagotavlja, da bo sebe in Slovenijo predstavila v kar najboljši luči.

V Portoriku je že slab mesec, kjer je v družbi deklet z vsega sveta. Da so na kupu res same lepotice, pričajo tudi fotografije na instagramu, kjer nas redno seznanja z dogajanjem na sanjskih Karibih. Tam bo do 18. decembra.

