Ste videli, kam so Bosanci dali Rebeko Dremelj?

Rebeka Dremelj je vsestranska ženska, podjetnica, nekdanja miss Slovenije, pevka in še bi lahko naštevali. Predvsem pa rada potuje in odkriva nove kraje. Nastopala je tudi na Balkanu in v Bosni je spomin nanjo očitno še zelo živ. Pojavila se je namreč na naslovnici neke križanke in fotografijo ji je poslal prijatelj. Rebeka je vse skupaj objavila na svojem profilu na instagramu in zapisala:

»Mi je kolega iz Bosne poslal najnovejše križanke! Baje, da še niso čisto pozabili name. Lepo. Tudi jaz njih ne.«

Sicer pa je poleti najraje na morju in uživa na plažah in barkah. Nedavno pa sta se s prijateljem Sebastianom odpravila na Zanzibar, kjer ju je čakala prava dogodivščina. Kaj se jima je zgodilo, lahko preberete na povezavi:

