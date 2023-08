Ste videli, kakšne nore akrobacije so delali v Ljubljani? Podrli so tudi rekord (FOTO)

Po dveh nepozabnih visokoletečih izdajah nad Ljubljanico sta agencija Extrem in ekipa Dunking Devils najbolj poskočen adrenalinski dogodek ljubljanskega poletja preselili na Kongresni trg, nekoliko pa se je spremenila tudi vsebina. Odbito ostaja praznik ljubiteljev akrobatike in trampolinanja, letos pa je v njegovem okviru potekalo tudi 5. svetovno prvenstvo v akrobatskem zabijanju.

Marko Knafelc v družbi Jerryja L. Burrella, legende tega športa ter znanca iz šova Amerika ima talent, ki pri 59 letih še vedno izvaja nore akrobacije. FOTO: Nik Bertoncelj

Gledalci, ki so tribune napolnili do zadnjega kotička, številni pa so se čez dan zabavali tudi v fan coni, so lahko v ponedeljek uživali v atraktivnih akrobacijah domačih, evropskih in ameriških mojstrov. Med njimi velja izpostaviti kapetana ameriške reprezentance Jerryja L. Burrella, legendo tega športa ter znanca iz šova Amerika ima talent, ki pri 59 letih še vedno izvaja nore akrobacije. Prav ameriška reprezentanca, sestavljena iz akrobatov, ki skrbijo za šov med premori tekem lige NBA, se je v Ljubljani izkazala najbolje in se okitila s tretjim naslovom, zmago med posamezniki pa je odnesel Madžar Kerim Daghistani.

Oba bosta kandidirala za vpis

So pa zato gostitelji blesteli pri drugi glavni točki dneva: postavljanju Guinnessovega rekorda v najvišjem zabijanju z male ponjave. Že ob prvih poskusih je bilo jasno, da bo šlo zelo visoko, Tadej Ambrožič in Luka Lorenčič pa sta postopno izločila vse konkurente in letvico premaknila na okroglih pet metrov, kjer sta končala tekmovanje in bosta za vpis v knjigo rekordov kandidirala oba.

Zabaval se je tudi radijski voditelj Klemen Bučan. FOTO: Nik Bertoncelj

Dvomov o dosežku ne bi smelo biti, saj je za meritve poskrbelo podjetje Dewesoft, ki sodeluje tudi z Naso in številnimi visokotehnološkimi podjetji. Vsi dobitniki denarnih nagrad so se jim odpovedali v korist prizadetim v poplavah, omeniti velja še, da so se akrobati na prav poseben način poslovili tudi od lani tragično preminulega kolega Petra Kokalja, ki se je ponesrečil na trampolinu. Njemu v čast so izvedli akrobatski vlakec s kar 43 atraktivnimi podajami in zaključnim zabijanjem v koš.

Na Kongresnem trgu so tudi letos podirali rekorde. FOTO: Nik Bertoncelj

Maks Veselko v družbi DeAnthonyja Langstona, prvega ameriškega košarkarja v Olimpiji, ki je z Michaelom Jordanom zaigral v filmu Vesoljski zastoj. FOTO: Nik Bertoncelj

Spomnili so se tudi svojega preminulega člana Petra Kokalja. FOTO: Dunking Devils