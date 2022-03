Ste vedeli, da je Drago iz Ljubezni po domače junak vojne za Slovenijo? (VIDEO)

Pri Dragu Kosmaču ženskam ne manjka dela. Ob vseh zbirateljskih zadevah, ki jih ima, so med čiščenjem opazile fotografije, ki so pritegnile njihovo pozornost. Občudovale so, kako postaven je bil, ko je bil mlad. Izkazalo se je, da so fotografije nastale junija 1991 med vojno za Slovenijo. Gre za legendarne posnetke iz Rožne doline pri Novi Gorici. Nastali so 27. in 28. junija 1991, ko je enota JLA zasedla tamkajšnji mejni prehod, Kosmač pa je vojake lastnoročno neoborožen razorožil.

Nad Dragovo zgodbo in njegovim junaštvom so bile vse štiri navdušene, Rasema je celo dejala, da je pravi slovenski Rambo. Drago jih je nato peljal še v Pivko, v vojaški muzej, kjer so si ogledale enega izmed tankov iz Rožne doline.