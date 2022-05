Ste slišali, kaj se je na Krku zgodilo Špeli Grošelj? Pustil jo je na cedilu (FOTO)

Priljubljena pevka in vplivnica Špela Grošelj je pretekle dni snemala nov projekt na hrvaškem otoku Krku. Idilično okolje in brezhibna Špela bi morala biti recept za uspeh, vendar so ji pri snemanju zagodli rekviziti. Bolj natančno stara vespa, ki je sredi snemanja ostala brez goriva, Špela pa zato ni mogla nadaljevati snemanja. Ker je bila bencinska črpalka na drugi strani otoka, pevki ni preostalo drugega, kot da počaka na kantico goriva. To pa je storila na skalci, kjer se je skrila pred žgočim soncem, ki že močno spominja na poletje.

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Na koncu se je vse dobro izteklo in snemanje je bilo končano v enem dnevu. Verjetno pa si bo pevka dogodivščino z otoka zapomnila za kar nekaj časa.