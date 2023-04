Špela Grošlej znanemu pevcu: Kdaj se je polizal med v vajini zvezi?

Ljubezenska pravljica med glasbenikoma Alexom Volaskom in Sašo Lešnjek ni trajala dolgo. Po petih letih zveze sta lansko leto naznanila, da se razhajata in ločujeta. Kaj se je dogajalo, zakaj je prišlo do ločitve, je Alex razkril v oddaji Ljubezen na drugi pogled, kjer je s Špelo Grošelj, Tanjo Kocman in Mihom Hercegom komentiral dogajanje v priljubljenem šovu.

Špela je pevca vprašala, kdaj se je polizal med v njuni zvezi in zakaj sta se ločila. Alex ji je povedal, da čeprav je bilo na začetku to, da sta oba iz istega 'foha' dobro, se je kasneje izkazalo, da zanju to ni bilo dobro. Dejal je, da sta ves 'med polizala' medtem ko sta skupaj delala, na zasebnem področju pa jima je potem zmanjkalo.

Saša in Alex sta se poročila 22. avgusta 2020, ločila pa je dobri dve leti pozneje. FOTO: Osebni

»Ko sva se skregala v studiu, sva prišla domov in sva bila jezna. Rekel sem si, da ne bom šel nikoli jezen spat, pa sem. Želel sem reševati stvari, Saša tudi, a sva jih vsak na svoj način,« je še razkril pevec.

Sicer pa se je Alex na dolgo in široko o razpadu svoje zveze razgovoril tudi v intervjuju z našo Danico Lovenjak. Decembra ji je razkril, kaj sta s Sašo preživljala v koronskem obdobju in kdaj se je med njima začelo krhati.