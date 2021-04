Šov, ki ga je Slovenija težko čakala, se vrača (FOTO)

Zadnja zmagovalka Tjaša Dobravec ustvarja na Portugalskem

Slovenija ima talent FOTO: Miro Majcen

Prijave so odprte

Na male ekrane se končno vrača navečji televizijski šov Slovenija ima talent . Jeseni prihaja na POP TV, so potrdili pri največji komercialni tv hiši pri nas.Do zdaj so okronali že sedem različnih talentov in zadnja zmagovalka iz leta 2019 je bila Tjaša Dobravec, ki je Slovenijo očarala z nastopi na drogu Kot pravi, je bil nastop v šovu zanjo vstopnica v svet cirkuških artistov in trenutno dela na Portugalskem. »Sem v cirkuški šoli, kjer pridobivam znanje iz nove discipline - chinese pole. Treniramo vsak dan od jutra do večera in imam priložnost delati s priznanimi artističnimi direktorji iz celega sveta. Po šolanju me še vedno čaka projekt Cirque du Soleil,« je razkrila.In kdo se lahko prijavi v šov Slovenija ima talent? Na POP TV pravijo, da lahko prijavite sebe, družinskega člana, ki rabi spodbudo, prijatelja, znanca ali soseda.Prijave že sprejemajo na spletni strani šova prek aplikacij viber in whatsapp na telefonski številki 064 27 27 27.