Slovenska vplivnica v nemilosti sledilcev: trdijo, da jih je zavajala (FOTO)

Uspešna primorska vplivnica in podjetnica Petra Parovel, ki se je proslavila s svojo blagovno znamko in uspešno promovira zdravo prehrano ter zdrav način življenja, se je znašla v navzkrižnem ognju s sledilci. Obtožili so jo namreč, da z enim od svojim izdelkov zavaja potrošnike, saj naj bi napačno navajala hranila, ki jih čokoladica vsebuje. Izdelek, ki ga oglašujejo kot brez sladkorja, naj bi vseboval minimalne vrednosti tega hranila.

Dogodek jo je pretresel do te mere, da je objavila pojasnilo in obljubila, da bo še enkrat preverila točne vrednosti. Objavila je serijo zgodb, v katerih je pojasnila, za kakšno živilo gre in kakšno je njeno mnenje o tovrstnih profilih, ki iščejo dlako v jajcu in načrtno uničujejo trdo delo ljudi, ki vlagajo vso življenjsko energijo v svoja podjetja.

