Slovenska voditeljica jezna in prevarana: Človek kar izgubi voljo

Radijska voditeljica Jerica Zupan je prek instagrama želela pomagati nosečemu dekletu v socialni stiski, ki se je nanjo obrnilo po pomoč. Kot je nagovorila svoje sledilce, se ji zdi, da če nekdo prosi za hrano, ne za denar, da je stiska resnična in da je nikakor ne gre prezreti.



Oglasile so se ji številne sledilke, ki so bile pripravljene pomagati, je pa ob tem dobila tudi veliko opozoril, da zgodba ni resnična in da je ta prošnja že krožila po spletu.



To jo je močno ujezilo, kot je dejala, se počuti prevarano. »Če kaj ne maram, so to laži, nategovanja in odtegovanja dobrin nekomu, ki jih zares potrebuje. Zgodba, ki sem jo danes delila.. Že ves dan skušam biti na njeni strani. Od nje nisem dobila nič konkretnega, od drugih pa ogromno 'printscreenov', da je že nekaj let v tretjem mesecu nosečnosti. Tega morda nikoli ne bomo videli, je pa mogoče, da zgodba ni resnična,« je opozorila vse, ki so želeli pomagati.



»Takole človek kar malo izgubi voljo, da bi še kaj pomagal, a obljubim, da ne bom nehala pomagati, saj vem, da je še vedno veliko ljudi na tem svetu, ki potrebujejo pomoč,« je še dejala.





