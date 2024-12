Citrarka Tanja v solzah

»Zelo pogrešava najinega Mikija, ki je bil bister in prisrčen mucek, s katerim sva spletla čustveno vez in se nanj zelo navezala,« je svojo žalost z javnostjo delila naša priznana in uspešna citrarka Tanja Zajc Zupan in pri tem imela v mislih tudi svojega moža Bogdana.

Miki je k njima prišel pred petimi leti in ostal. »Bil je bister in prisrčen mucek, na katerega sva se zelo navezala. Le nekaj mesecev je bil star, ko je prišel k nama pred petimi leti. A je bil zunanji mucek, ki pa se je zadrževal okoli hiše, na vrtu, terasi. Ko je bil mraz, je spal v garaži, včasih je ušel tudi v stanovanje in se malo pocrkljal. Ko je bil čas za hranjenje, je bil doma in pogosto spal v svoji hiški. In k nam prinesel nepopisno toplino in veselje. Verjamem, da je marsikdaj ublažil moj stres in s svojo pojavo dan naredil lepši,« je strta.

V teh decembrskih dneh naša citrarka veliko nastopa, tudi s Stiškim kvartetom.

Razkrila je, da je bil za smrt njunega Mikija usoden mačji aids, za katerega ni zdravila. Smo pa v Slovenskih novicah že pisali o tem, kako sta Tanja in Bogdan za kosmatinca trepetala pred dvema letoma, ko ga je zelo verjetno zadel avto. Odpeljala sta ga na veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer so mu operirali hudo poškodovano čeljust in na srečo si je muc opomogel. Še pred tem je prišepal domov z okrvavljeno tačko, ki na srečo ni bila zlomljena, zato je tudi takrat okreval. Tokrat pa mu zaradi hude bolezni ni bilo pomoči.