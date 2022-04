Sledi brezčasne lepote: razstava slikarke, ki utegne jeseni postati prva dama

Do 3 .maja bo v mariborski galeriji Rudolf na ogled razstava, ki jo je umetnica Patricija Rijavec Simonič, ki jo uvrščajo v tradicionalno-arhetipsko slikarstvo, poimenovala Sledi brezčasne lepote iz cikla Ona. Seveda je bil na odprtju pred nekaj dnevi tudi njen mož Gianni Rijavec, ki je bil tokrat v ozadju, a je bilo po uradnem delu dogodka vseeno slišati, da naj bi se letos menda udeležil predsedniških volitev, na katerih naj bi »zamenjal« svojega nekdanjega menedžerja, menedžerja skupine Big Ben, Boruta Pahorja.

Patricijino ustvarjanje pa je predstavila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki je dejala, da nekatera umetniška dela ohranjajo lepoto v času in prostoru, družbenih pogledih in merilih ter da Patricija Rijavec Simonič v svojem slikarstvu sledi takšni brezčasni lepoti. »Umetnica žensko podobo ustvarja na prefinjen način, še posebno pa preseneča izjemna plastičnost.

Vsi detajli obraza in telesa so natančno izrisani in prepričljivo realistični. Vse to dokazuje, da odlično obvlada risarske prvine. Svojstveno barvno občutje njenih del temelji na monokromni, omejeni barvni paleti, na kateri izbere le dve – modro in rjavo. Modra barva je najgloblja ter vodi v duhovna občutja.

Z rjavimi odtenki ponazarja zemeljsko plat ženske. Tako One skozi barvno ovrednotenje živijo med zemljo in nebom,« je bilo slišati ob predstavitvi del, ki so bila že na ogled tudi v tujini.