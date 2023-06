Slavni Slovenec išče srečo v hrvaškem šovu Ljubezen na vasi

Na Hrvaškem začenjajo z oddajo Ljubezen na vasi, ki je različica slovenske oddaje Ljubezen po domače. Javnosti so predstavili 11 kandidatov, med njimi pa smo zagledali tudi znanega Slovenca Jožefa Mastnaka.

Jože prihaja iz Šmarja pri Jelšah in je v slovenski različici šova nastopal že dvakrat. Sreče očitno ni bilo dovolj, a volja je, in tako sorodno dušo išče zdaj tudi na Hrvaškem.

O Slovencu so zapisali, da je ekonomski tehnik, ki ima vinograd, sadovnjak, kokoši in ribnik. Prosti čas prebija na kolesu, dneve pa si krajša tudi z delom v kmetijstvu.

Zase pravi, da je pošten, marljiv, komunikativen, vendar tudi pedanten.

Za njim je nekaj krajših in daljših zvez, v oddajo pa se je prijavil, ker mu je všeč koncept in ker verjame, da bo našel žensko, ki bo pripravljena živeti z njim. Kakšne odlike mora imeti njegovo dekle? Pričakuje, da bo ljubezniva in skromna, od njega pa je lahko mlajša, tudi do 20 let.

Poudaril je, da ne bi prenašal, če bi bil nekdo z njim v zvezi le iz osebnih interesov – zadnje razmerje je prekinil prav zaradi tega.