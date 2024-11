Skupni trenutki najslavnejšega slovenskega športnega para: česa takega še nismo videli (FOTO)

Tadej Pogačar, znani slovenski kolesar, in njegova zaročenka Urška Žigart sta veliko zdoma zaradi natrpanih urnikov zaradi svoje kariere, zato pa toliko bolj cenita skupne trenutke. Večkrat sta že dejala, da cenita mirne trenutke doma, njuna veza pa velja za eno lepših zaradi iskrene ljubezni, ki jo tudi v javnosti izkazujeta drug drugemu.

»Preživel sem nekaj napornih, a lepih dni v Sloveniji, Italiji in Monaku. Bilo je izjemno, hvala vsem, ki ste me povabili na različne dogodke in izkušnje... užival sem v vsakem trenutku, zdaj pa je čas, da se znova osredotočimo – vse oči so uprte v naslednjo sezono! Do naslednjič,« je na instagramu zapisal Pogačar in objavil kopico fotografij s svojo Urško.

Mnogi so se strinjali, da tolikšnega števila njunih skupnih fotografij na kupu oziroma v eni objavi, še niso videli.

(Počakajte nekaj trenutkov, da se fotografije naložijo):

Odkar je zaključil kolesarsko sezono 2024 z zmago na dirki Il Lombardia 12. oktobra letos, je imel Pogačar, kot kaže izjemno lep mesec, poln dogodkov, ki jih je obiskoval skupaj z zaročenko.

Po izjemno uspešnem letu, v katerem je med drugim osvojil tako Giro d'Italia kot Tour de France ter naslov svetovnega prvaka, si je privoščil tudi zaslužen počitek.

Priprave na sezono 2025 naj bi začel v zimskih mesecih, natančen začetek njegovega tekmovalnega koledarja za novo sezono pa še ni znan.