Severina je na koncertu v Sloveniji med občinstvom zagledala Matejo in jo presenetila z darilom

Severina je na svojem koncertu na Ptuju presenetila oboževalko, ki je bila v prvi vrsti. »Darilo za spomin,« je zapisala obiskovalka koncerta Mateja na instagramu ob fotografiji uhanov, ki ji jih je podarila pevka.

Index je kontaktiral Matejo in jo vprašal, kako to, da ji je Severnina podarila uhane.

FOTO: Zaslonski Posnetek

»Bila sem na koncertu na Ptuju, ko je Severina zapela pesem Plavega orkestra (Ja od rođendana). Severina je publiko spraševala, če ima kdo rojstni dan. Pogledala me je in vprašala, če ga imam jaz, pa sem ji odgovorila, da ne. Še naprej je spraševala ...Nato pa je še enkrat prišla do mene in rekla, da četudi nimam rojstnega dneva, so ti uhani zame,« je dejala Mateja za Index.

»Dala jih je svojemu kolegu, ki mi je uhane prinesel. Od sreče sem zajokala. Zame je bil to prvi njen koncert, na katerem sem bila, in me je povsem navdušila,« je povedala Severinina oboževalka.

Tudi Severina je dobila darilo

Sicer pa je tudi Severina na Ptuju prejela darilo - plišastega medvedka, ki je imel na sebi oblečeno majico, na njen pa natisnjeno fotografijo Severine in njenega sina Aleksandra.

»Izmenjava ljubezni - vi meni najbolj ljubkega medveda, jaz vam uhane in še pesem iz srca. Samo moja sreča je, da je moje življenje na odru in sem lahko priča takšnim prizorom. Hvala, Ptuj,« je dejala Severina in objavila posnetek s koncerta.