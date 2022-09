Šerbedžija po smrti Raca: Ne verjamem, da je umrl

Smrt gledališkega in filmskega igralca Radka Poliča - Raca je pretresla javnost, številni umetniki doma in v tujini pa se težkega srca poslavljajo od legende. Med njimi je tudi 76-letni igralec, režiser in glasbenik Rade Šerbedžija, ki se je od prijatelja poslovil na svojem profilu na facebooku.

Tako rad je imel življenje, čeprav ga to življenje ni prav nič razvajalo, in se mu je vedno predajal do konca.

»Ne verjamem, da je umrl. Do zdaj je že štirikrat umrl in bil klinično mrtev, pa se je spet vrnil k nam. In to je lahko storil le on, saj je bil enak bogovom. Tako rad je imel življenje, čeprav ga to življenje ni prav nič razvajalo, in se mu je vedno predajal do konca. Samo eno stvar je ljubil bolj kot življenje. To je umetnost, ki se ji je predal do konca. Naš Rac je bil kralj. Tako v gledališču kot na filmu in v življenju. Vse, kar so drugi, vključno z menoj, dosegli s spretnostjo, je on preprosto bil. Rac je poznal vse skrivnosti gledališke umetnosti in še kaj več. Imel je nekaj posebnega. Nekaj, česar se ne da naučiti in kar imajo le redki na svetu – božanski navdih! Ta iskrica se je pogosto vnela v njem in ga naredila posebnega v vsem. Bela krajina, kjer se je rodil in odraščal, je vanj gotovo zarezala globoke brazde s senčnimi brezami. Tam pravijo, da ajda še posebej cveti, okoli polnoči njeni cvetovi dobijo ultravijolično barvo, zaljubljenci pa se zbirajo na bližnjih gričih in se utapljajo v strastnih ultravijoličnih objemih. Morda je Rac zdaj tam s katero od svojih neštetih ljubezni. Ajda je tudi vrsta žita oziroma pšenice, iz katere se peče kruh. Moj prijatelj Radko Polič je bil dober kot kruh. Ne verjamem, da je umrl. Nesmrtni ne umirajo. Enostavno je odšel, ker mu je bilo dovolj. In če ga tokrat res ni več, razglasite dneve žalovanja po celi državi, ki se je imenovala Jugoslavija, ker je umrl eden največjih akterjev tega naroda,« je zapisal užaloščeni igralec, ki je Raca oboževal.

Zaigral je v več kot 100 gledaliških predstavah in prav toliko filmih in radijskih igrah ter se uveljavil kot karizmatičen igralec z izjemnim občutkom za oblikovanje večkrat protislovne človeške usode. FOTO: MARKO PIGAC

Spomine na igralca so delili tudi številni domači igralci in umetniki, med njimi Zvezdana Mlakar, Katarina Čas, Vesna Milek, Saša Tabakovič in drugi, ki so ga poznali. Ob žalostni novici so si vsi enotni – Raca se bodo spominjali po njegovem dobrem srcu in dejstvu, da je bil resnično nekaj posebnega na odru in zunaj njega.